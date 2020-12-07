Мурманск, , 11:48 — REGNUM Мурманские власти приняли решение открыть с 17 декабря кинотеатры и филармонию. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

«Мы можем себе позволить дать людям возможность людям провести новогодние праздники в привычном режиме», — заявил глава региона Андрей Чибис.

В штабе подчеркнули, что работа учреждений может быть возобновлена при строгом соблюдении правил: заполняемость залов не должна превышать 50%, рассадка зрителей должна осуществляться через кресло в шахматном порядке. Регулярными должны быть проветривание и санобработка.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области выявили 286 новых случав COVID-19, 129 из них — в областном центре.