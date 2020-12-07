Чита, , 11:46 — REGNUM Минфин Забайкалья известил о стопроцентном переводе ежемесячных выплат педагогам, осуществляющим классное руководство. По словам главы ведомства Веры Антроповой, общая сумма составила 147 миллионов рублей.

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«Данные средства направляются на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций», — пояснила министр финансов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива осуществлять выплаты педагогам принадлежит президенту России Владимиру Путину. Величина вознаграждения составит 5 тысяч рублей в месяц. При этом за учителями сохранятся ранее установленные региональные компенсации.

Ранее первый вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер отмечал, что регион вошёл в тройку регионов Дальнего Востока по объемам финансирования на выплаты классным руководителям.