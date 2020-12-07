Челябинск, , 11:46 — REGNUM В Челябинской области зафиксировали смерть ещё 13 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Эти данные 7 декабря приводит оперштаб.

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От COVID-19 умерли четыре женщины 51 года, а также 59, 62 и 69 лет, и четверо мужчин (один 80-летний и трое 70-летних). Ещё пятеро скончались от других заболеваний. У четверых из них был сахарный диабет и ещё ряд заболеваний, а у пятого — гипертоническая болезнь и лёгочно-сердечная недостаточность.

С начала пандемии от ковида в регионе умер уже 341 пациент. Ещё 626 скончались от других заболеваний.