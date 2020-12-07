Курск, , 11:43 — REGNUM В Курской области 7 декабря зарегистрировано 164 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 16 тыс. 454 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 14 тыс. 601 пациент, в том числе 98 — за последние сутки. Скончались 220 человек. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.

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