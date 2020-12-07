Москва, , 11:41 — REGNUM Среди жителей России не пенсионного возраста планирую работать после выхода на пенсию 22% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще собираются продолжать трудиться на пенсии жители городов с населением 500−950 тыс. человек (29%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (26%). Не планируют — 7%. О том, что всё будет зависеть от обстоятельств, заявили 70% респондентов.

Главные причины — маленький размер пенсии (74%), необходимость материально помогать детям и внукам (56%), страх одиночества, желание быть в коллективе (32%), привычка и интерес к работе (19%).

Телефонный опрос проведен 1 сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, размер достойной пенсии в среднем составляет 40 тыс. рублей в месяц.

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