Чебоксары, , 12:03 — REGNUM В Чувашии по состоянию на 7 декабря носителей коронавирусной инфекции насчитывается 13 413 человек. За минувшие сутки положительные тесты подтверждены еще у 118 человек. Такую статистику публикует общероссийский оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

За сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались два пациента. Общее число летальных исходов достигло 325 случаев. Побороть заболевание смогли за все время наблюдений 12 355 пациентов, за минувший день — 38 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии старшеклассники с учётом появления «признаков стабилизации» могут возобновить учёбу в очном формате.

Читайте также: Школы в Чувашии могут вернуться к очному обучению

Читайте также: В Чувашии отреагировали на призыв к массовой вакцинации от COVID-19