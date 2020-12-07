Ченнаи, Индия, , 11:42 — REGNUM Вакцину от COVID-19 российского производства «Спутник V» поставили первым 17 жителям Индии. Об этом 7 декабря сообщил руководитель отдела клинических исследований больницы Noble в Ченнаи доктор С. К. Раут, его слова приводит агентство ANI.

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«Семнадцать здоровых добровольцев получили вакцину «Спутник V» за последние три дня в рамках испытаний на людях», — сказал он.

Также Раут добавил, что все получившие российский препарат лица будут находиться под наблюдением и через 21 день получат вторую дозу вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Перу в России Хуан дель Кампо заявил, что власти Перу рассматривают возможность покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».