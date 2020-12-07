Мурманск, , 11:39 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки выявили 286 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 выросло до 29 427.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперштабе, на первом месте по заболеваемости — областной центр. За сутки там выявили 129 заболевших, а с начала пандемии — 14 630. На втором месте — Североморск, где с начала пандемии инфекцию подтвердили у 3024 человек, 16 из которых — за последние сутки. На третьем месте — Мончегорск с 1964 случаях заболевания. За сутки прирост заболевших там составил 27 человек. Напряженной продолжает оставаться ситуация в Кандалакшском районе, за сутки там выявили 40 новых случаев COVID-19.

Всего на лечении с коронавирусом находятся 2627 жителей Мурманской области.