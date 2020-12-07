Социалистическая Республика Вьетнам, , 11:39 — REGNUM Во Вьетнаме уже в ближайшие дни стартует первая фаза испытаний на добровольцах вакцины от коронавирусной инфекции собственного производства. Об этом на совещании заявил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг, сообщает газета «Нянзан».

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Он уточнил, что разработкой препаратов занимается три вьетнамских производителя. На сегодня они уже завершали цикл испытаний на животных. Более того, препарат фармацевтической фирмы Nanogen уже готов к началу испытаний на человеке.

«10 декабря Nanogen по согласованию с вьетнамским университетом военной медицины начнёт официально набирать добровольцев для участия в первой фазе испытания вакцины от COVID-19 во Вьетнаме», — уточнил министр.

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В тоже время глава минздрава Вьетнама указал на необходимость наряду с собственными исследованиями и производством вакцины от коронавируса продолжать сотрудничество с Россией и контакты с Китаем, чтобы приобрести их препараты и своевременно начать вакцинацию населения.

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