Москва, , 11:45 — REGNUM Генеральный директор киностудии «ВоенФильм» Игорь Угольников находится в больнице. Об этом сообщили 7 декабря в пресс-службе студии.

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Угольников, по словам представителя студии, сам обратился к врачам в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Решил пройти тест, так как многие болеют. В больнице его оставили на несколько дней, но скоро выпишут.

«Игорь Станиславович в больнице, но чувствует себя хорошо», — сообщили ТАСС в студии.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Угольников попал в больницу на фоне заражения COVID-19. Отмечалось, что он находится в состоянии средней тяжести, врачи диагностировали двустороннюю пневмонию.

Напомним, 57-летний Игорь Угольников выступил продюсером картин «Брестская крепость», «Батальонъ», «Подольские курсанты». Он также известен как актёр и телеведущий.