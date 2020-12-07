Уфа, , 11:43 — REGNUM Мужчину подозревают в незаконном обороте запрещенных технических устройств в Башкирии. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, подозреваемый 35-летний житель Кумертау незаконно продавал через интернет специальные технические устройства, которые предназначены для проникновения в автомобили. Эти устройства позволяют отключать автомобильную систему охранной сигнализации. Сообщается, что эти устройства предназначаются для негласного получения сведений и предназначены только для использования лицами, которые уполномочены осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Отмечается, что фигурант уголовного дела был задержан с поличным сотрудниками УФСБ РФ Башкирии при продаже двух запрещенных устройств на сумму 36 тысяч рублей. По месту жительства подозреваемого также было изъято оборудование для изготовления водительских удостоверений и другие предметы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного оборота специальных технических средств, которые предназначаются для негласного получения сведений.

Сообщается, что фигурант уголовного дела уже сознался в содеянном. Расследование дела продолжается.

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