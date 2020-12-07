Путраджая, Малайзия, , 11:38 — REGNUM Посетители торгового комплекса Alamanda в Путраджайе (Малайзия) были шокированы, увидев в здании дикого кабана, сообщает CNN Indonesia.

Восемь сотрудников пожарно-спасательной службы прибыли на место и выгнали животное из торгового комплекса.

Известно, что дикого кабана передали отделу дикой природы Путраджайя для наблюдения.

Кроме того, офицеров в Малайзии призвали связаться с отделом дикой природы, если они столкнутся с подобными случаями, чтобы пожарной службе было проще контролировать безопасность общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии снимает запрет на межрегиональные поездки, начиная с 7 декабря 2020 года.

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