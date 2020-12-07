Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Петербуржцы всё хуже платят по счетам за квартплату и коммунальные услуги. По данным ресурсоснабжающих организаций, а также Фонда капремонта, общий долг достиг уже примерно 14 млрд рублей.

Так, к октябрю 2020 года число неплательщиков за электроэнергию выросло на 17% по сравнению с 2019-м, причем свыше 5 тыс. рублей за свет не заплатили более 68 тыс. петербуржцев.

«Водоканалу» управляющие компании и ТСЖ не заплатили положенных 4,7 млрд рублей, а сами граждане по прямым договорам — 275 млн рублей.

Фонд капремонта многоквартирных домов не досчитался 2 млрд рублей в целом по городу.

За отопление же накопился самый крупный долг — около 7,5 млрд рублей к началу ноября, причем 5,7 млрд рублей — это просроченная задолженность.

Как уточняют «Невские новости», при всем вышесказанном Жилищный комитет утверждает, что уровень собираемости платежей в Петербурге остался на уровне 2019 года.

Отметим, в конце мая ИА REGNUM писало со ссылкой на главу Жилкома Виктора Борщева, что в Северной столице снизилась средняя собираемость оплаты услуг ЖКХ, что чиновники связали с пандемией и безработицей. Так, если обычно 97% горожан платят за квартиру ежемесячно, то в апреле этот показатель упал до минимума в 84%.

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Напомним, предельный рост стоимости коммунальных услуг в Петербурге в 2021 году составит 3,3%. Как обычно, суммы в квитанциях повысятся с 1 июля.

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