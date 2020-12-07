Астрахань, , 11:36 — REGNUM В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту массового отравления хлором в бассейне спортивного комплекса «Динамо». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области.

Утром 7 декабря дети и взрослые почувствовали недомогание во время занятий в бассейне. 26 пострадавших были госпитализированы, в том числе 19 детей в возрасте от пяти до 12 лет.

По предварительной версии, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, из-за чего произошел выброс вредных веществ в воду и в воздух. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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