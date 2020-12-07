Ашхабад, , 11:36 — REGNUM Новая книга президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен» переведена на русский язык, сообщает государственное информационное агентство республики.

Отмечается, что новое издание опубликовано при содействии компании «АРЕТИ» и приурочено к 25-летию независимости республики. В своем очередном труде глава государства систематизировал и обобщил «нравственные принципы и духовные устои».

Книга проиллюстрирована множеством фотографий. Ранее произведение Бердымухамедова было переведено на китайский, японский и грузинский языки.

Президент Туркмении ранее выпустил книги, посвященные лекарственным растениям, ахалтекинским коням, туркменским коврам, а также здоровью, культуре и другим темам.