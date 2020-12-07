Солт-Лейк-Сити, США, , 11:35 — REGNUM Профессиональный американский баскетбольный клуб Utah Jazz опубликовал необычный видеоролик со множеством отсылок к популярным видеоиграм. Об этом 6 декабря сообщило издание Kotaku.

В ролике с расписанием предстоящих матчей клуба можно увидеть различные отсылки к игровой индустрии. В частности, отдельные сцены из видео пародируют игры Street Fighter, Outrun, Super Mario Bros., Pokemon и др.

Напомним, Utah Jazz («Юта Джазз») — это баскетбольный клуб, базирующийся в городе Солт-Лейк Сити. Он выступает в Северо-западном дивизионеЗападной конференцииНациональной баскетбольной ассоциации.

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