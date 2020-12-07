Красноярск, , 11:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 332 носителя коронавируса, за весь период — 38 560. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в краевом оперативном штабе.

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Выздоровел 341 человек. За весь период в регионе вылечились 31 062 носителя коронавируса.

За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 16 пациентов с коронавирусом, за всё время — 1254.

Напомним, по состоянию на 4 декабря в регионе было зарегистрировано 1211 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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