Москва, , 11:31 — REGNUM Минздрав РФ на сегодняшний день не предлагает каких-либо конкретных ограничений на передвижение между российскими регионами, и фраза о такой возможности содержалась в докладе на конференции «Медицина и качество» как одна из мер в общемировой практике. Об этом заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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«Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество» в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами», — сказал Кузнецов.

По его словам, данная фраза «была вырвана из контекста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса показывает необходимость обсуждения возможности ограничения передвижения граждан между регионами России.

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