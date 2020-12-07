Стокгольм, , 11:37 — REGNUM В настоящее время в Швеции действуют предписания властей, ограничивающие проведение соревнований и работу спортивных секций. Некоторые чиновники, отвечающие за развитие спорта в регионах страны, отмечают, что после того, как пандемия коронавируса рано или поздно завершится, многие молодые люди рискуют и вовсе не вернуться к тренировкам и перестать посещать занятия по физической культуре. Об этом сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что сейчас в Швеции воздерживаться от участия в тренировках и соревнованиях рекомендовано всем лицам, родившихся до 2005 года.

«Мы боимся, что молодые люди сейчас расслабятся и просто перестанут заниматься спортом. Нам будет трудно вернуть их, когда закончится пандемия», — рассказал Патрик Нильссон, глава Шведской спортивной конфедерации в Блекинге.

Журналисты SVT разослали запросы коллегами Нильссона во все лены Швеции. В 19 из них чиновники ответили, что обеспокоены тем, что молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет, которые сейчас не могут тренироваться в обычном режиме, вовсе перестанут заниматься спортом.

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