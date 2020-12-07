Волгоград, , 11:37 — REGNUM План проведения прививочной кампании от COVID-19 подготовлен и утверждён в Волгоградской области. Добровольная вакцинация начнётся с групп риска, заявил 7 декабря на заседании регионального оперативного штаба губернатора Андрей Бочаров.

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В Волгоградской области открыты восемь прививочных центров — в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке. Закуплено спецоборудование для перевозки вакцины, её хранения, проработаны маршруты перевозки и зарезервированы специально оборудованные транспортные средства.

«Волгоградская область готова к проведению массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, проведены основные подготовительные мероприятия для старта масштабной кампании. Главная задача вакцинации — минимизировать риски заболевания коронавирусной инфекцией, минимизировать скорость и снизить, в случае заболевания, тяжесть течения болезни. Вакцинация будет проводиться добровольно и бесплатно и начнется с групп риска: с медработников, учителей, работников социальной сферы», — отметил губернатор.

График поступления вакцины в ближайшее время утвердят в Минздраве России.