Волгоград, 7 декабря 2020, 11:37 — REGNUM План проведения прививочной кампании от COVID-19 подготовлен и утверждён в Волгоградской области. Добровольная вакцинация начнётся с групп риска, заявил 7 декабря на заседании регионального оперативного штаба губернатора Андрей Бочаров.
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В Волгоградской области открыты восемь прививочных центров — в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке. Закуплено спецоборудование для перевозки вакцины, её хранения, проработаны маршруты перевозки и зарезервированы специально оборудованные транспортные средства.
График поступления вакцины в ближайшее время утвердят в Минздраве России.