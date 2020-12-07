Ульяновск, , 11:35 — REGNUM В Ульяновской области число носителей коронавирусной инфекции с начала наблюдения возросло до 29 453 человек. За минувший день положительные тесты на ковид получили еще 275 жителей. Об этом 7 декабря информирует общероссийский оперативный штаб.

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За сутки 261 пациент выздоровел после заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения побороли болезнь 26 103 ульяновца. Скончались на сегодняшний день 395 человек, за сутки — 20 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской областной клинической больнице установлена автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот. Это роботизированная система для проведения теста на новую коронавирусную инфекцию, которая позволить увеличить число тестов и снизить время на исследование.

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