Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM Блогер-урбанист Илья Варламов подверг критике грядущее расширение Каменного моста на улице Малышева в Екатеринбурге. Пост с критикой автор разместил в своём блоге.

Эксперту не понравилось, что городское пространство отдают автомобилям, вытесняя пешеходов. Реконструкция моста кардинально не решит проблему с пробками, уверен урбанист.

«Город просто разорван широкой дорогой. На такой улице неприятно находиться даже по необходимости. Единственное желание — убежать подальше и никогда больше не возвращаться», — считает блогер.

По мнению Варламова, ориентация на автомобили приведёт к тому, что пешеходы будут вынуждены покупать машины, вновь ухудшив ситуацию с пробками.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Екатеринбурга разместила аукцион на реконструкцию Каменного моста. Его хотят расширить до шести полос, убрав пешеходную зону. Также предполагается организовать подземный пешеходный переход.

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