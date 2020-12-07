Вашингтон, , 11:28 — REGNUM На премии The Game Awards 2020 слабовидящие геймеры смогут воспользоваться новой функцией. Об этом 6 декабря сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1335289399752343552

Впервые на церемонии награждения будет доступна специальная функция, позволяющая получить аудио-описание происходящих на сцене событий. Сообщается, что она будет работать в режиме реального времени.

Напомним, ежегодная премия The Game Awards в 2020 году состоится 11 декабря. Она впервые пройдёт в онлайн-формате.

Читайте ранее в этом сюжете: Эминем и PlayStation 5: в сети появилась неожиданная пародия

Читайте развитие сюжета: Баскетбольный клуб Utah Jazz необычным образом рассказал о будущих играх