Йошкар-Ола, , 11:27 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 7 декабря выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 51 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7928 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 6985 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны пять человек. 100 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, один — в течение последних 24 часов. Накануне в регионе летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 843 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 370 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1175 человек, из них у 1146 — пневмония.