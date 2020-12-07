Стокгольм, , 11:49 — REGNUM В связи с приближающемся началом кампании по массовой вакцинации населения Швеции от COVID-19 все больше экспертов считает, что главная проблема, стоящая перед властями, заключается не в защите групп риска, а вакцинации огромного числа граждан, которые к ним не принадлежат. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT.

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В свою очередь Кристин Ригге, отвечающая за вакцинацию населения лена Вестра-Гёталанд считает, что широкие слои населения Швеции смогут привиться от COVID-19 только после лета 2021 года.

«Первоначальная задача, то есть вакцинация в домах престарелых, не является затруднительной. Это то, что мы делаем каждый год, когда речь идет о вакцинации от сезонного гриппа», — рассказал директор департамента здравоохранения лена Сконе Альф Йонссон, добавив, что важным вопросом на повестке дня является доступ к вакцине для порядка шести миллионов шведов, которые не входят в группы риска.

«Я не думаю, что мы сможем начать только после лета», — в свою очередь заявила Ригге.

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