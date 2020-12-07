Стокгольм, , 11:26 — REGNUM В Швеции число дней, в течение которых пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 получает лечение в отделении интенсивной терапии, сократилось почти вдвое по сравнению с весной этого года. Если раньше больной проводил в больнице 16 дней, то теперь после поступления в реанимацию от получения больничного листа и выписки его отделяют в среднем 9 дней. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Как отмечают журналисты, это связано прежде всего с улучшенными протоколами лечения. Теперь медики активно используют антикоагулянты, чтобы не допустить образование тромбов. Многие тяжелобольные пациенты также успевали получить высокую дозу кортизона до того, как попали в реанимацию.

По словам профессора Гётеборгского университета Магнуса Гисслена, многие зараженные коронавирусом граждане теперь сами обращаются за медицинской помощью, а не ждут, когда болезнь приведет к их последующей госпитализации.

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