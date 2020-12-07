Благовещенск, , 11:22 — REGNUM В Амурской области за последнюю неделю выявили 1059 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в регионе лабораторно инфицирование подтвердилось у 147 жителей (днём ранее — у 146), сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных областного управления Роспотребнадзора.

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За весь период пандемии в Приамурье зарегистрировали 12 431 носителя SARS-CoV-2. Суточный темп прироста составил 1,2%.

Из всех вновь выявленных заражённых коронавирусом 116 человек (79%) болеют ОРВИ, 18 (12%) пневмонией, бессимптомно болезнь переносят 13 человек (9%).

За всё время в Приамурье провели почти 605 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Амурской области за весь период пандемии от COVID-19 скончались 98 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом. Глава региона ушёл на изоляцию, об этом он написал на своей странице в Instagram.