Махачкала, , 11:22 — REGNUM Четырнадцать человек с подтвержденным COVID-19 умерли в Дагестане за минувшие выходные: 5 декабря скончались восемь пациентов, 6 декабря — шесть пациентов. Общее число зафиксированных случаев летального исхода в республике достигло 1010, сообщил федеральный оперативный штаб.

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По данным на 10:50 7 декабря, в Дагестане зарегистрировано более 19,8 тыс. фактов заражения коронавирусом нового типа. Накануне в республике выявили 120 носителей инфекции. Выздоровели в регионе за прошедшие сутки 69 пациентов с COVID-19, а всего с начала пандемии болезнь победили свыше 17,6 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с нарастающей в Дагестане статистикой заболеваемости COVID-19 муфтият республики призвал местных жителей до улучшения эпидситуации не посещать мечети и совершать все молитвы дома. Имамам населенных пунктов региона рекомендовано до минимума сократить число участников коллективного пятничного Джума-намаза.