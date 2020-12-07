Астрахань, , 11:22 — REGNUM В Астрахани после отравления хлором в бассейне спорткомплекса «Динамо» были госпитализированы 26 человек, из которых 19 — дети в возрасте от пяти до 12 лет. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал министр здравоохранения региона Алексей Спирин.

Пострадали 26 человек. На 11 реанимобилях их госпитализировали: семь взрослых — в городскую клиническую больницу № 3 им. Кирова в отделение токсикологии, 19 детей — в Областную детскую клиническую больницу им. Н. Н. Силищевой.

Предварительный диагноз у всех пострадавших — острое отравление хлором.

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