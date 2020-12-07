Москва, , 11:21 — REGNUM Мнения жителей Санкт-Петербурга о решении губернатора ужесточить ограничительные меры на новогодние праздники разделились: 39% жителей города одобряют, 41% не одобряют, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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В целом против усиления карантина на Новый год высказались 52% жителей России, за — 24%. Чаще всего поддерживают ужесточение мер в Самаре (40%), Челябинске (39%) и Омске (39%).

Против введение строгого карантина на новогодние каникулы выступают жители Екатеринбурга (40%), Казани (40%), Ростова-на-Дону (43%), Москвы (51%) и Красноярска (52%).

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ужесточении карантинных мер до 10 января включительно.

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