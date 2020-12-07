Пенза, , 11:22 — REGNUM Наличие коронавирусной инфекции с начала пандемии по состоянию на 7 декабря подтвердилось у 21 437 жителей Пензенской области, за сутки заболели еще 176 человек. Минувшим днем инфицированы были 185 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 18 117 заболевших, за сутки — 103 человека. Всего скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией 258 пензенцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции руководством министерства здравоохранения Пензенской области принято решение провести обучение абсолютно всех врачей терапевтов и врачей общей практики, работающих в лечебных учреждениях региона. Обучающая программа направлена повысить квалификацию порядка 500 специалистов.

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