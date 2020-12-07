Горно-Алтайск, , 11:19 — REGNUM В школах и детских садах Горно-Алтайска отменены массовые новогодние мероприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города по итогам заседания оперативного штаба.

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Отмечается, что по ситуации на 4 декабря в городе 23 школьника, 8 учителей и 9 воспитателей болеют COVID-19. В связи с этим на карантин отправлены три группы в детсадах, а также несколько классов в трёх школах.

При этом совсем без праздников дети не останутся. Так, в учебных заведения пройдут праздничные классные часы и утренники без приглашения родителей и посторонних лиц.

«Всем школьникам, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, будут выданы сладкие новогодние подарки от Администрации города. Также детям от 3 до 7 лет из многодетных семей (4 и более детей) и детям с ограниченными возможностями здоровья будут вручены новогодние подарки», — добавили в мэрии.

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