Москва, , 11:14 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса вынудила департамент образования и науки Москвы отказаться от приёма граждан. Об этом сообщается на официальной странице столичного ведомства.

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Изначально мероприятие было запланировано на 14 декабря 2020 года. Однако его было решено перенести из-за распространения коронавируса. Новая дата проведения приема на назначена. Отмечается лишь, что он пройдёт после стабилизации эпидемиологической обстановки в городе.

«О дате проведения общероссийского дня приема граждан в департаменте образования и науки города Москвы будет сообщено дополнительно», — отмечено в сообщении.

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