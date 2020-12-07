Казань, , 11:21 — REGNUM В Татарии, по информации на 7 декабря, коронавирусную инфекцию выявили у 10 958 человек, за сутки заболели еще 93 жителя. Минувшим днем были инфицированы 90 человек. Всего выздоровели 9 549 пациентов, за сутки — 70 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 150 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в стационары госпитализировали 14 пациентов, 79 — лечатся на дому. Снова наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 30 человек, 23 пациента — от 50 до 60 лет, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 60 инфицированных, восемь — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, двое мужчин и одна женщина в Татарии скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Таким образом, по состоянию на 7 декабря погибшими числятся 150 человек.

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