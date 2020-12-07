Ашхабад, , 11:12 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании подписали представители туркменского университета гуманитарных наук и развития и румынского университета Питешти, сообщает 7 декабря издание Orient.tm.

Руководство туркменского университета также подписало соглашение о сотрудничестве с западным университетом Василе Голдиш в городе Арад. Документы подписаны в рамках выставки, проходящей в Ашхабаде в честь 25-летия независимости республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря в торгово-промышленной палате Туркмении открылась международная выставка. Каждый день форума посвящен достижению республики в той или иной отрасли.