Симферополь, , 11:11 — REGNUM Уже на следующей неделе в Ялте начнут действовать ограничения на водоснабжение. Об этом в ходе совещания о ситуации с водоснабжением Симферополя заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев.

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Он пояснил, что в Ялте наблюдаются минимальные притоки в водохранилища. Приступить к снижению объёмов подачи воды городская администрация планирует с 14 декабря.

«Со следующего понедельника переход на график подачи три час утром и три часа в вечернее время», — уточнил Черняев.

Он также добавил, что полное оповещение всех объектов и населения будет произведено уже на текущей неделе.

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