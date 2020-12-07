Москва, , 11:09 — REGNUM Конфликтом в Нагорном Карабахе интересуются более 70% жителей России, свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Согласно поросу, следят за событиями в Карабахе 72% жителей РФ, совсем не интересуются событиями в этом регионе 26% респондентов.

Отвечая на вопрос, кто именно спровоцировал обострения конфликта в Нагорном Карабахе, 33% опрошенных, что обе стороны, 5% ответили, что Армения, 12% — Азербайджан, 6% — Соединённые Штаты, 5% — Турция.

Опрос был проведен 30 сентября и 13 ноября, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск.

Напомним, бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.