Рязань, , 11:09 — REGNUM Новое рекордное число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Рязанской области 7 декабря — 126, что на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Госпитализированы 563 пациента, в том числе восемь детей.

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Всего в Рязанской области коронавирус подтверждён у 14 тыс. 912 человек. Показатель заболеваемости составляет 1326,56 на 100 тыс. населения (по РФ — 1694,95 на 100 тыс. населения). В тяжёлом состоянии в больницах 66 пациентов, в том числе 18 — на ИВЛ.

Выздоровели 13 тыс. 312 человек, из них 127 выписаны за минувшие сутки.