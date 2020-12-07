Ростов-на-Дону, , 11:04 — REGNUM Более 4 тыс. жителей хуторов и сёл Нижнего Дона (Ростовская область) обратились к депутату Ростовской-на-Дону городской думы Петру Пятибратову (ЛДПР) с просьбой инициировать прокурорскую проверку по факту обустройства площадки временного накопления мусора.

«Просим помочь организовать прокурорскую проверку незаконного так называемого МЭОКа рядом с нашими хуторами (Неклиновский и Мясниковский районы). Мы считали и считаем, что площадка временного накопления мусора незаконна и не имеет лицензии. Несортированный мусор продолжает ежедневно поступать сюда в огромных количествах. Высокие грунтовые воды и подземные течения, смешиваясь с нечистотами, могут отравить заболоченную землю, прилегающие родники, реки и само Азовское море. Так называемый МЭОК — это экологическая мина замедленного действия. Мы многократно обращались во все инстанции, но нас не слышат», — говорят жители.

Народный избранник разместил видеообращение на своей странице в Instagram и пообещал оказать помощь хуторянам.

ИА REGNUM сообщало, что летом 2020 года строители приступили к возведению межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) в Мясниковском районе. Завод по переработке мусора должен заработать в 2022 году.