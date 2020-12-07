Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки заметно снизилась смертность от COVID-19. Как информирует 7 декабря федеральный оперативный штаб, за последние 24 часа в городе на Неве зафиксировали 31 летальный исход от ковида, при том что накануне сообщалось о 47 смертельных случаях.

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Суточный показатель смертности от последствий коронавирусной инфекции в Петербурге снижается со 2 декабря.

Всего в городе за время пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончался 5861 человек — это второй по числу жертв показатель среди регионов РФ после Москвы.

В России за сутки подтвердили 456 летальных исходов, общее число жертв ковида достигло 43 597 человек.

Добавим, к 7 ноября всего в Петербурге зафиксировали 151 894 случая заражения коронавирусом, в стране — 2 488 912 случаев.

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