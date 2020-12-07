Пенза, , 11:04 — REGNUM В условиях распространения новой коронавирусной инфекции руководством министерства здравоохранения Пензенской области принято решение провести обучение абсолютно всех врачей терапевтов и врачей общей практики, работающих в лечебных учреждениях региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

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Врачи первичного звена должны обладать не только навыками диагностики заболеваний, но и знать подходы к лечению инфекционных болезней, особенно в период пандемии коронавируса. Обучающая программа направлена повысить квалификацию порядка 500 специалистов. Занятия проходят еженедельно по субботам. Обучение уже прошли 180 человек. Подготовка включает в себя изучение лекционного материала, разработанного преподавателями Пензенского института усовершенствования врачей на основе «Временных методических рекомендаций профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». На втором этапе — проверка знаний. Каждый специалист проходит тестирование. В конце обучения выдается сертификат о повышении квалификации.

ИА REGNUM напоминает, студенты Пензенского областного медицинского колледжа, участвующие в оказание помощи медицинским работниками в период пандемии коронавируса получат денежные выплаты. На эти цели из регионального бюджета выделено 1,2 млн рублей.

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