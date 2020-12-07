Москва, , 10:55 — REGNUM На фоне пандемии жители России продолжают сокращать свои расходы. Так, согласно результатам исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в среднем за период с января по октябрь 2020 года этот показатель составил 15,2 тыс. рублей.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Отмечается, что существеннее всего «затянули пояса» жители Москвы. За девять месяцев их общие траты сократились на 49,3 тыс. рублей. За ним следуют Чукотский автономный округ (42,5 тыс. рублей) и Мурманская область (40,7 тыс. рублей), пишет ТАСС со ссылкой на исследование. В пределах от 25,7 тыс. рублей до 13,5 тыс. рублей свои траты снизили жители Сахалинской и Магаданской области, Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Камчатского края, Амурской области, а также Санкт-Петербурга.

Читайте также: Жители России сократили траты на покупки в Сети на 45% за полгода

Эксперты также указывают на значительное сокращение по сравнению с 2019 годом денег на руках у населения во многих регионах России. Так, самые ощутимые финансовые потери понесли жители Московской области. Их расходы снизились на 19,9 тыс. рублей. Также сильно (в пределах от 12,4 тыс. до 5,5 тыс. рублей) упали доходы населения в Свердловской области, Дагестане, Северной Осетии, Тюменской и Омской областях, Башкирии, Хабаровском крае, Карачаево-Черкесии и Липецкой области.

При этом в отдельных регионах доходы населения увеличились наперекор пандемии. В 15 субъектах номинальный прирост доходов составил более 10 тыс. руб. совокупно за девять месяцев, достигнув максимальных 51,7 тыс. рублей в Ямало-Ненецком автономном округе.

Также по теме: Сокращение расходов не приведёт к росту доходов населения — эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова заявила о том, что сроки восстановления реальных располагаемых доходов граждан России могут затянуться, а восстановиться они могут только к 2022 году.