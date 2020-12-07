Москва, , 10:54 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли ещё 456 человек. Об этом 7 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Зафиксировано 456 летальных исходов», — говорится в информации. Это на одного человека меньше, чем сутками ранее.

За весь период пандемии от коронавирусной инфекции умерли 43 597 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 28 142 случая заражения коронавирусом.

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