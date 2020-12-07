Омск, , 10:52 — REGNUM За последние сутки в Омской области скончались восемь пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в областном минздраве.

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Таким образом, за весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 688 человек.

Напомним, за сутки 6 декабря в Омской области скончались семь пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе коронавирус выявлен у 24 275 человек. Выздоровели 15 809 человек.

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