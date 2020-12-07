Москва, , 10:50 — REGNUM Выздоровление бизнесмена Олега Тинькова после пересадки костного мозга затягивается. Об этом он написал в своём аккаунте в Instagram.

«Сегодня +150 дней с момента трансплантации стволовых клеток. Врачи, постоянно двигают сроки, было 100, потом 200 дней, сейчас говорят, «ты не думай, первый год, после пересадки, ты больной человек, и позитив будет через год»… В общем, полное выздоровление уходит куда-то в середину 2021 [года]», — написал Тиньков.

По словам бизнесмена, он чувствует себя нормально, «но начался GVHD, или, как говорят по-русски, «реакция транспланта против хозяина», месяц назад меня полностью сняли с иммуносапрессии и РТПХ дал о себе знать».

Тиньков признал, что «болезнь оказалась долгая, сложная и противная»