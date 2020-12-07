Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В Петербурге незначительно сократился суточный прирост случаев заражения коронавирусом. За последние сутки, как сообщает 7 декабря федеральный оперативный штаб, в городе вирус SARS-CoV-2 нашли у 3741 человека. Это всего на 12 случаев меньше, чем днем ранее.

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Ежесуточное выявление более трех тысяч случаев в Петербурге происходит с 24 ноября.

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирус подтвердили у 151 894 жителей. Выздоровели от COVID-19 среди них 86 158 человек, включая 697 выписанных за последние сутки — это в 2,7 раза меньше, чем было выписано в субботу, 5 декабря.

Добавим, в России за сутки коронавирус нашли у 28 142 человек в 85 регионах, всего в стране зафиксировали 2 488 912 случаев заражения.

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