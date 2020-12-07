Москва, , 10:49 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 28 142 случая заражения коронавирусом. Об этом 7 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник в сфере здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи зафиксировали во всех регионах РФ. Их на 897 меньше, чем сутками ранее, когда выявили 29 039 случаев SARS-CoV-2.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 2 488 912 случаев заражения коронавирусом.