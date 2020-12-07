Новосибирск, , 10:48 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 180 случаев, 5 декабря — 179 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё шесть пациентов: двое мужчин в возрасте 59 лет, мужчины в возрасте 67 лет, 70 лет, а также женщины в возрасте 54 года и 59 лет. Всего в регионе умерли 792 человека, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 204 человека, на ИВЛ — 42 пациента».Всего в регионе выявлено 23 945 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1463 детей, 19 502 пациента выздоровели (+94 за сутки).