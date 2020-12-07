Калуга, , 11:01 — REGNUM В Калуге инициативная группа горожан разместила в социальной сети петицию к губернатору Владиславу Шапше с просьбой отменить из-за пандемии коронавируса массовые торжества в рамках проекта Минкульта РФ «Калуга — новогодняя столица России 2021». Праздничные мероприятия должны пройти с 12 декабря 2020 года по 9 января 2021 года. Петицию подписали уже более 400 человек, сообщает 7 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Скрин странички сообщества «Калуга Жесть» Скриншот социальной сети «ВКонтакте»

«Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку и дополнительную нагрузку на Министерство здравоохранения Калужской области, просим отменить статус новогодней столицы для нашего города, все мероприятия перенести на 2022 год, тем самым ограничить въезд гостей из соседних областей и городов, не привлекая внимание огромного количества туристов», — говорится в петиции.

Инициаторы ссылаются на главу Роспотребнадзора, которая призвала ограничить проведение праздничных мероприятий на Новый год в регионах со сложной ситуацией с коронавирусом.

«В Калужской области количество выявленных случаев в сутки превышает 150 человек! И здесь очевидно, что контролировать ношение масок и средств защиты, а также безопасную дистанцию между людьми в толпе — не представляется возможным. Учитывая, что болезнь может протекать в бессимптомной форме, невозможно оценить состояние здоровья каждого прибывшего гостя, а следовательно, риск заражения растёт. Мы не против празднования в пределах нашего родного города, как это происходило всегда. Мы не призываем оставить наших детей без этого волшебного праздника. Мы, жители города, против наплыва туристов, так как медицинскую помощь в полной мере уже сейчас получить невозможно», — заявили жители Калуги в коллективном письме Владиславу Шапше.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил ограничить передвижения людей между регионами и внутри них для ограничения распространения коронавируса в России.

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