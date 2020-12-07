Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM Мост через улицу Малышева в Екатеринбурге планируют расширить до шести полос. Информация размещена на сайте госзакупок.

Каменный мост. Екатеринбург Const st

Мэрия города разместила аукцион на разработку проектной документации для этих работ. Ищется подрядчик на реконструкцию моста, предусматривающую расширение числа полос до шести, и организацию подземного пешеходного перехода. После реконструкции имеющиеся на мосту пешеходные дорожки исчезнут.

За указанные работы в горадминистрации готовы отдать почти 12 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле идут работы по строительству моста через Тагильский пруд.

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